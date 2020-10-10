Косаченко: Квяту испортили гонку «Гран-при Айфеля»

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Эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко прокомментировала Гран-при «Айфеля». Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал первым. По числу побед он сравнялся с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.

На самом деле всё снова предсказуемо, надо было только посмотреть, удержится ли Риккардо («Рено») на третьем месте. Мне понравился Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»). Он герой, жаль, что он остался без места. Поздравляем Льюиса. Либо ему надо останавливаться, либо действительно идти дальше. Кажется, сейчас какая-то другая эпоха, он побил всевозможные рекорды Шумахера, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Российский пилот Даниил Квят финишировал на последнем, 15-и месте. Ему так и не удалось набрать очки в Германии.

Про Квята нечего сказать, когда гонку пилоту испортили. Она была не его, — продолжила эксперт.

Поговаривали, что на тренировочных заездах должен был дебютировать Мик Шумахер, однако на трассе он не появился.

Было бы глупо выпускать Шумахера. Мы столько лет не были на этой тяжёлой трассе. Я думаю, это был пиар-ход. До конца сезона, полагаю, мы не увидим ни его, ни наших ребят, — заключила она.

21-летний российский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль болида «Формулы-1» на тестах на трассе во Фьорано, а также будет участвовать в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря, ранее писал NEWS.ru.