Шварцман впервые протестирует болид «Формулы-1» во Фьорано

https://static.news.ru/photo/0f0e5c7c-0261-11eb-a82e-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

21-летний российский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль болида «Формулы-1» на тестах на трассе во Фьорано, а также будет участвовать в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

Спортсмен является одним из трёх лучших слушателей академии «Феррари». Ему предоставили возможность познакомиться с болидами «Формулы-1». 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано Шварцман протестирует SF71H. Этот болид «Феррари» использовала в 2018 году.

Россиянин посетил базу команды перед десятым этапом «Формулы-2». Ему подготовили сиденье. 29 сентября гонщик пройдёт инструктаж. В тестовом дне кроме Шварцмана будут участвовать два слушателя Академии «Феррари»: напарник россиянина по Prema Racing Мик Шумахер (сын Михаэля Шумахера) и Каллум Айлотт.

Я очень рад, что завтра у меня будет возможность впервые сесть за руль «Формулы-1». Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо «Феррари» за воплощение мечты и предоставление мне этой невероятной возможности, — написал Шварцман в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что ему не хватает отца: Михаил Шварцман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет в апреле.

Участие в тестах SF71H и пятничной практике в Абу-Даби, которая пройдёт 11 декабря, являются частями программы Академии «Феррари» по подготовке гонщиков к «Формуле-1».

NEWS.ru писал, что Шварцман назвал причиной своего неудовлетворительного старта в первой гонке «Формулы-2» в Сочи медленный пит-стоп. Гонщик подчеркнул, что старт был хорошим, однако затем он не смог попасть в правильный слип-стрим.