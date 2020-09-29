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Шварцман впервые протестирует болид «Формулы-1» во Фьорано

17:23, 29 сентября 2020
Роберт Шварцман Роберт Шварцман Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

21-летний российский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль болида «Формулы-1» на тестах на трассе во Фьорано, а также будет участвовать в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

Спортсмен является одним из трёх лучших слушателей академии «Феррари». Ему предоставили возможность познакомиться с болидами «Формулы-1». 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано Шварцман протестирует SF71H. Этот болид «Феррари» использовала в 2018 году.

Россиянин посетил базу команды перед десятым этапом «Формулы-2». Ему подготовили сиденье. 29 сентября гонщик пройдёт инструктаж. В тестовом дне кроме Шварцмана будут участвовать два слушателя Академии «Феррари»: напарник россиянина по Prema Racing Мик Шумахер (сын Михаэля Шумахера) и Каллум Айлотт.

Я очень рад, что завтра у меня будет возможность впервые сесть за руль «Формулы-1». Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо «Феррари» за воплощение мечты и предоставление мне этой невероятной возможности, — написал Шварцман в социальных сетях.

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Extremely happy to be given the chance to drive a @f1 car for the first time in Fiorano tomorrow! I have been dreaming of this since I was a kid. Massive thanks to @scuderiaferrari for making this dream come true and giving me this incredible opportunity. Papa I wish you were here to see it. Ð¯ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð², Ð·Ð°Ð²ÑÑÐ° Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð²Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐµ ÑÐµÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑÐ»Ñ Ð¤Ð¾ÑÐ¼ÑÐ»Ñ-1! Ð¯ Ð¼ÐµÑÑÐ°Ð» Ð¾Ð± ÑÑÐ¾Ð¼ Ð´Ð½Ðµ Ñ Ð´ÐµÑÑÑÐ²Ð°. ÐÐ³ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ðµ ÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ @scuderiaferrari Ð·Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ð»Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑÐ¾Ð¹ Ð¼ÐµÑÑÑ Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð½Ðµ ÑÑÐ¾Ð¹ Ð½ÐµÐ²ÐµÑÐ¾ÑÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ°Ðº Ð¶Ðµ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð¼Ð½Ðµ ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ðµ ÑÐ²Ð°ÑÐ°ÐµÑ ÐÐ°Ð¿. #F1 #f1test #scuderiaferrari #ferraridriveracademy #ferrari #robertshwartzman #smpracing #alwayswithmepapa

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Он также подчеркнул, что ему не хватает отца: Михаил Шварцман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет в апреле.

Участие в тестах SF71H и пятничной практике в Абу-Даби, которая пройдёт 11 декабря, являются частями программы Академии «Феррари» по подготовке гонщиков к «Формуле-1».

NEWS.ru писал, что Шварцман назвал причиной своего неудовлетворительного старта в первой гонке «Формулы-2» в Сочи медленный пит-стоп. Гонщик подчеркнул, что старт был хорошим, однако затем он не смог попасть в правильный слип-стрим.

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