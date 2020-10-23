Хэмилтон пытался прогнуть под себя FIA, устроив скандал из-за Петрова

Что ни Гран-при «Формулы-1», то обязательно какой-нибудь конфликт. То сама организация гонок оставляет желать лучшего, то из-за отсутствия взаимопонимания пилоты теряют очки, то команда вытягивает одного спортсмена, не давая шанса проявить себя другому. На этот раз, что кажется уже банальностью, проблема возникла из-за движения Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. NEWS.ru рассказывает, что это за скандал, между кем он разразился и что с этим делать.

Петров VS Хэмилтон

Первый российский пилот «Королевских гонок» Виталий Петров впервые был приглашён в качестве стюарда гонок на Гран-при Португалии. Таким образом, именно он станет одним из судей, который выскажет своё мнение о каком-либо спорном моменте во время уик-энда. Эта новость по-настоящему возмутила британского пилота Льюиса Хэмилтона. В чём причина? Ответ прост — перед Гран-при Сочи российский экс-гонщик не поддержал акцию «Жизни темнокожих важны», которая началась с гонки в Тоскане. Тогда после победы британец надел на себя футболку, на которой был изображён призыв арестовать убившего афроамериканку Брионну Тэйлор во время обыска её квартиры. К слову, это произошло во время разгара летней акции американцев, на которую обратил внимание весь мир. Всем очевидно — данный жест является частью политического перфоманса, который запрещён во всём мировом спорте.

Конечно, это не единичный поступок 35-летнего спортсмена. Именно он дал старт преклонению колена в «Формуле», именно с его подачи сейфти-кар и медицинские автомобили стали носить радужные логотипы. Тогда Международная автомобильная федерация (FIA) не увидела в этом ничего дурного, но в восторге не осталась.

Петров, в свою очередь, как популярный спортсмен высказался по этому поводу однозначно — это лишнее и является решением каждого человека. Никто не должен вставать на колено, если так кто-то решил.

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству. Но в самой «Формуле-1» всех призывать... Я думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили. А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Честно говоря, я и церемонию со вставанием на колено не понимаю. Согласно нашим традициям, на колено встают только в двух случаях — в храме, перед Богом, и когда ты делаешь предложение своей будущей жене. Этим же жестом они пытаются привлечь внимание к борьбе с расизмом. В России другой менталитет, такой проблемы, о которой говорит Хэмилтон, у нас нет. Должно быть уважение к каждому человеку. Но я считаю, что тогда уж нужно всё продумывать более глобально, создавать какие-то фонды, — заявил Петров.

Льюис Хэмилтон Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хэмилтон, узнав о словах экс-пилота на пресс-конференции FIA, не взбесился, но характер показал, собственно, заявив о том, что приглашение Петрова не должно было состояться.

Удивительно, что на эту должность назначили человека с такими убеждениями. Он во всеуслышание говорит о том, как раз против чего мы пытаемся бороться. Вам стоит спросить их [FIA] об этом. Я, к сожалению, ничего с этим не могу поделать, — цитирует Хэмилтона издание RaceFans.

Решение Федерации

FIA, к счастью, к мнению спортсменов прислушивается, но не ставит их во главе своих.

При назначении (стюардов) мы не ориентируемся на взгляды человека, выраженные им за пределами работы стюардом. Если только взгляды этого человека не противоречат правилам и этическому кодексу FIA, — цитирует представителя FIA информационное агентство Reuters.

Здорово, что Федерация понимает, что слова Петрова были направлены на поступок Хэмилтона с футболкой, которым, ещё раз напомним и само руководство не восхитилось. Хочется, чтобы и дальше «Формула-1» оставалась нейтральной к политическим событиям и не станет прогибаться под мнение лидеров чемпионата.

Сам Виталий Петров пока никак не отреагировал на реакцию Хэмилтона. NEWS.ru отправил вопрос бывшему пилоту «Формулы-1» с просьбой дать комментарий на это счёт, он с ним ознакомился, однако ответа на последовало.