Хэмилтон призвал провести Гран При «Формулы-1» в Африке

https://static.news.ru/photo/bc3662b6-b9fd-11ea-9188-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Thomas Melzer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил провести этап Гран-при в Африке, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам континента.

Африка — важное место, куда Формула 1 должна вернуться. Гонки нужно проводить не только в странах, которые могут заплатить, но и там, где можно помочь людям. Необходимо привлечь внимание к Африке, — цитирует Хэмилтона Petronas.

Последняя гонка Гран-при ЮАР прошла в 1993 году.

Как писал NEWS.ru, руководство «Формулы-1» может перенести Гран-при России с сентября на октябрь. Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «Формулы-1» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае Гран-при будет перенесён на октябрь.