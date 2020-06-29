Хэмилтон призвал провести Гран При «Формулы-1» в Африке

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил провести этап Гран-при в Африке, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам континента.
Африка — важное место, куда Формула 1 должна вернуться. Гонки нужно проводить не только в странах, которые могут заплатить, но и там, где можно помочь людям. Необходимо привлечь внимание к Африке, — цитирует Хэмилтона Petronas.
Последняя гонка Гран-при ЮАР прошла в 1993 году.
Как писал NEWS.ru, руководство «Формулы-1» может перенести Гран-при России с сентября на октябрь. Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «Формулы-1» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае Гран-при будет перенесён на октябрь.
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