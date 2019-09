Костёр слухов разожгло британское издание Daily Mail , взявшее на себя смелость утверждать, что идею переноса этапа «Формулы-1» из Сочи в Питер поддержал лично президент РФ Владимир Путин. И даже якобы готов обеспечить финансирование строительства гоночной трассы, которая будет расположена в двадцати с лишним километрах от города. Проект должен быть реализован настолько быстро, что дебютная гонка на питерской трассе должна пройти уже в 2021 году.

По мнению руководства компании Liberty Media, владеющей «Формулой-1», Петербург является более статусным и известным в мировом масштабе городом, чем Сочи. Поэтому в переезде этапа «королевских гонок» на берега Невы есть не только логика, но и чисто коммерческая выгода.