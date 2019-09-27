Заключительный уик-энд сентября в российском спорте в последние годы традиционно приобретает чёрно-бело-красную окраску — с тех пор, как в Сочи стал регулярно проводиться этап «Формулы-1». Вот и сейчас «королевские гонки» завладели главным российским курортом: здесь проходит 16-й этап самого престижного автогоночного чемпионата в мире. В связи с появившейся информацией о претензиях Санкт-Петербурга на российский этап «королевских гонок» News.ru пытался разобраться, насколько реальна передача «формулической» эстафеты от черноморского курорта на берега Невы.

Квят не против переезда

Костёр слухов разожгло британское издание Daily Mail , взявшее на себя смелость утверждать, что идею переноса этапа «Формулы-1» из Сочи в Питер поддержал лично президент РФ Владимир Путин. И даже якобы готов обеспечить финансирование строительства гоночной трассы, которая будет расположена в двадцати с лишним километрах от города. Проект должен быть реализован настолько быстро, что дебютная гонка на питерской трассе должна пройти уже в 2021 году.

По мнению руководства компании Liberty Media, владеющей «Формулой-1», Петербург является более статусным и известным в мировом масштабе городом, чем Сочи. Поэтому в переезде этапа «королевских гонок» на берега Невы есть не только логика, но и чисто коммерческая выгода.

@MailSport exclusive from our man @JonathanMcEvoy7 in Russia. Will be few complaints from the #F1 paddock should this get the green light #RussianGP https://t.co/GYIRX1jmzM — Joe Downes (@jredownes) September 26, 2019

В Кремле, правда, опровергли эту информацию, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Даже если этот огонь разожгло британское СМИ с известной репутацией.

Любопытно, что российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят в целом положительно отнёсся к идее переноса Гран-При России.

Может быть, это хорошая идея, чтобы этап проходил ближе к крупным городам, таким как Москва или Санкт-Петербург. Это позволит присутствовать на трибунах большему количеству зрителей, так будет удобнее и болельщикам из Европы. Почему бы нет? Не считаю, что эта идея плохая, — заявил Квят журналистам.

Кстати, у самого Квята на нынешнем этапе в Сочи дела идут совсем плохо. По техническим проблемам Даниил превысил лимит замен силовой установки на своём болиде, из-за чего был оштрафован и начнёт воскресную гонку с конца стартовой решётки. Аналогичным санкциям подвергнут польский пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица. По этой причине пятничная свободная практика и субботняя квалификация превращаются для россиянина в разновидность тренировки, давая возможность лишний раз проехать по сочинской трассе.

Она, напомним, принимает этап «Формулы-1» с 2014 года, и за право проведения Гран-При России правительство Краснодарского края ежегодно выделяет из своего бюджета от $40 до $59 млн. А согласно официальным данным, строительство автодрома в Олимпийском парке города-курорта обошлось в 11 млрд рублей.

Владимир Путин с победителями Гран-при России в 2017 году kremlin.ru

«Всё в этой жизни может быть»

Почётный президент «королевских гонок» Берни Экклстоун, с удовольствием приезжающий в Сочи на российский этап, в беседе с журналистами не подтвердил, но и не исключил возможности переезда Гран-При России в Северную столицу.

В Сочи очень хорошо — впрочем, как и всегда. Красивый город, мне здесь всегда комфортно. Слухи о переезде российского этапа «Формулы-1» в Санкт-Петербург? Кто знает... Всё в этой жизни может быть. Но сейчас этот вопрос не обсуждается, — цитирует Экклстоуна « Спорт-Экспресс ».

Ранее сообщалось о планах проведения в Питере этапа гоночной серии «Формула-Е» — самой престижной среди соревнований для электрокаров. Но в этом случае никакой специальной трассы не понадобится — она будет проложена прямо по улицам в центре города, о чём сообщает петербургское издание « Фонтанка ».

На самом деле, Петербург в последнее время всё более акцентированно обозначает своё желание выйти на лидирующие позиции в отечественном спорте не только на внутренней арене. Достаточно вспомнить, что будущим летом именно Северная столица станет одним из дюжины городов, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу. А буквально на днях Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил, что финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21 также пройдёт в Санкт-Петербурге.

С этой точки зрения разговоры о передислокации российского этапа «Формулы-1» с черноморского побережья на берега Невы вовсе не выглядят домыслами западных журналистов или пустой болтовнёй. Наличие в городе мощного спортивно-политического лобби даёт большие шансы на реализацию любого, даже изначально кажущегося утопическим, проекта.

А пока суд да дело, пилоты «Формулы-1» наслаждаются курортными прелестями Сочи и готовятся провести 16-ю гонку сезона из запланированной 21. Накануне Гран-При России в общем зачёте чемпионата уверенно лидирует англичанин Льюис Хэмилтон (команда «Мерседес»), имеющий в своём активе 296 очков. Вторым идёт его партнёр по команде финн Валттери Боттас (231 очко), на третьей и четвёртой позиции с 200 очками находятся пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий княжество Монако, и голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На пятом месте — немец Себастьян Феттель из «Феррари» (194).

Даниил Квят занимает десятую строчку рейтинга пилотов в нынешнем гоночном сезоне, набрав 33 очка.

В Кубке конструкторов «Мерседес» лидирует с подавляющим преимуществом, набрав 527 очков, — против 394 у «Феррари». На третьей позиции — «Ред Булл», имеющий 289 очков.

После Гран-При России участникам «королевских гонок» предстоит провести ещё пять этапов — в Японии (11–13 октября), Мексике (25–27 октября), США (1–3 ноября), Бразилии (15–17 ноября) и ОАЭ (29 ноября — 1 декабря).