https://static.news.ru/photo/bc3896b6-4668-11ea-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Формула-1» может поменять местами Гран-при Китая, который должен пройти в Шанхае с 16 по 19 апреля, и Сочи (24–27 сентября).

Руководство гонок задумывается об этом в связи с распространением коронавируса, сообщает SpeedWeek.

Однако на данный момент в Российскую автомобильную академию не поступало официального запроса по обмену датами соревнований.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Бывший защитник ряда клубов Национальной баскетбольной лиги (НБА) Джереми Лин, который на данный момент играет на родине в китайском «Бэйцзин Дакс», рассказал, что столкнулся в США с расизмом по отношению к китайским спортсменам в связи с появлением и распространением коронавируса, ранее писал NEWS.ru.