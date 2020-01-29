https://static.news.ru/photo/90bb5c50-42b5-11ea-a305-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) вместе со своими китайскими коллегами из ASN внимательно следит за эпидемиологической обстановкой и будет готова рассмотреть все возможные варианты.

Гран-при «Формулы-1» в Китае может не состояться из-за коронавируса. Однако, по мнению экспертов, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад к 8 февраля, поэтому шансы на проведение гонок остаются.

Этап «Формулы-1» в Китае запланирован на 17-19 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.