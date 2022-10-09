Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

Фото: Florent Gooden / Dppi/Dppi/Global Look Press

Макс Ферстаппен

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Японии, — досрочно защитив титул чемпиона. Гонка прошла на трассе «Судзука».

Второе место занял мексиканец Серхио Перес из Red Bull. Бронза в итоге досталось пилоту из Монако Шарлю Леклеру из Ferrari, несмотря на пятисекундный штраф за нарушение правил на последнем круге.

Титул чемпиона «Формулы-1» для Ферстаппена стал вторым в карьере — ранее он оказался сильнейшим в 2021 году. Нидерландец сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари. Ферстаппен стал 17-м в истории многократным чемпион мира и 11-м пилотом, получившим два титула подряд.

Гран-при Японии состоялся после двухлетнего перерыва. Впереди гонщиков ждет Гран-при США, которое состоится с 21 по 23 октября.