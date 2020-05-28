Этап «Формулы-1» в Нидерландах отменён

https://static.news.ru/photo/90273ef4-a0bf-11ea-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Трасса Зандфорт Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году, все усилия промоутеров направлены на подготовку к этапу 2021 года, сообщает F1News.

В марте было объявлено о переносе Гран-при на неопределённый срок. Организаторы надеялись провести гонку в Зандфорте при пустых трибунах.

Мы совместно с «Формулой-1» рассматривали возможность проведения гонки в этом году без зрителей, но нам бы хотелось отметить возвращение в Зандфорт совместно с голландскими болельщиками. Мы просим всех проявить терпение, — заявил спортивный директор гонки Ян Ламмерс.

Ранее правительство региона Валлония, где расположен автодром, разрешило провести Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» 30 августа, писал NEWS.ru.