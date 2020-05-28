Этап «Формулы-1» в Нидерландах отменён

Этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году, все усилия промоутеров направлены на подготовку к этапу 2021 года, сообщает F1News.
В марте было объявлено о переносе Гран-при на неопределённый срок. Организаторы надеялись провести гонку в Зандфорте при пустых трибунах.
Мы совместно с «Формулой-1» рассматривали возможность проведения гонки в этом году без зрителей, но нам бы хотелось отметить возвращение в Зандфорт совместно с голландскими болельщиками. Мы просим всех проявить терпение, — заявил спортивный директор гонки Ян Ламмерс.
Ранее правительство региона Валлония, где расположен автодром, разрешило провести Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» 30 августа, писал NEWS.ru.
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