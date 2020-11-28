Эксперт «Формулы-1» назвала Гран-при Бахрейна страшнейшим

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала итоги Гран-при Бахрейна, в котором победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Однако не этот эпизод стал ключевым. Во время гонки Ромен Грожан, представляющий «Хаас», попал в страшную аварию, его болид столкнулся с ограждением и взорвался. Сам пилот выбрался из автомобиля самостоятельно, сейчас он доставлен в больницу для выявления тяжести полученных травм.
Пилоты только поймали адреналин, но страшнейшая авария всё сбила. Психологически после таких моментов очень сложно вернуться в гонку. Особенно после второй аварии не без участия Даниила Квята. Но в целом дальше всё прошло стандартно: Льюис Хэмилтон лидирует, Макс Ферстаппен догоняет. Хочется сейчас понять, что с Роменом Грожаном, потому что бывает в момент аварии выбрасываются все гормоны в кровь, и, естественно, он мог на гормонах побежать, потому что стали появляться разговоры о переломе позвоночника, но в таком случае он не смог бы двигаться. Поэтому хочется знать, что хотя бы минимально с Роменом всё в порядке, никакой катастрофы не случилось. Я не первый год наблюдаю за «Формулой-1», но в этот раз было что-то страшное совершенно. Непонятно, почему удар не был выдержан, там образовалась просто дырка. Международной автомобильной федерации на этом надо сконцентрироваться и понять, что за металл используется и почему на обычном гоночном старте такое возможно, — сказал Косаченко корреспонденту NEWS.ru.
Что касается российского пилота Даниила Квята, то несмотря на участие в одной из аварий, ему удалось завершить гонку, пусть и не в десятке сильнейших. По итогам Гран-при пилот «Альфа Таури» финишировал 11-м.
Для Дани гонка выдалась обычной, как в последнее время, надо было сразу удачно стартовать, а не откатываться на 19-е место, а потом пытаться добраться до десятки, что не получилось, — заключила она.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Грожан высказался относительно заработной платы британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.