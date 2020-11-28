Эксперт «Формулы-1» назвала Гран-при Бахрейна страшнейшим

Пилоты только поймали адреналин, но страшнейшая авария всё сбила. Психологически после таких моментов очень сложно вернуться в гонку. Особенно после второй аварии не без участия Даниила Квята. Но в целом дальше всё прошло стандартно: Льюис Хэмилтон лидирует, Макс Ферстаппен догоняет. Хочется сейчас понять, что с Роменом Грожаном, потому что бывает в момент аварии выбрасываются все гормоны в кровь, и, естественно, он мог на гормонах побежать, потому что стали появляться разговоры о переломе позвоночника, но в таком случае он не смог бы двигаться. Поэтому хочется знать, что хотя бы минимально с Роменом всё в порядке, никакой катастрофы не случилось. Я не первый год наблюдаю за «Формулой-1», но в этот раз было что-то страшное совершенно. Непонятно, почему удар не был выдержан, там образовалась просто дырка. Международной автомобильной федерации на этом надо сконцентрироваться и понять, что за металл используется и почему на обычном гоночном старте такое возможно, — сказал Косаченко корреспонденту NEWS.ru.