Второй этап сезона-2020 чемпионата мира по ралли WRC, который должен пройти с 13 по 16 февраля в Швеции, может не состоятся из-за непогоды.
В регионе Вермланд, где должно пройти единственное снежное ралли в календаре WRC, несколько дней назад наконец-то выпал снег, но на день проведения гонки синоптики снова обещают плюсовую температуру и дождь, сообщает Autosport.
Организаторы ралли Швеция, Международная автомобильная федерация (FIA) и промоутеры WRC провели экстренное заседание. Было решено следить за дальнейшим развитием ситуации и прорабатывать различные варианты действий, чтобы провести ралли.
В 2016 году из-за потепления маршрут ралли Швеция был сокращен с 21-го до 11-ти спецучастков.
Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.
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