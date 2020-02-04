https://static.news.ru/photo/577786a0-4736-11ea-a232-fa163e074e61_660.jpg Фото: WorldRally/facebook.com

Второй этап сезона-2020 чемпионата мира по ралли WRC, который должен пройти с 13 по 16 февраля в Швеции, может не состоятся из-за непогоды.

В регионе Вермланд, где должно пройти единственное снежное ралли в календаре WRC, несколько дней назад наконец-то выпал снег, но на день проведения гонки синоптики снова обещают плюсовую температуру и дождь, сообщает Autosport.

Организаторы ралли Швеция, Международная автомобильная федерация (FIA) и промоутеры WRC провели экстренное заседание. Было решено следить за дальнейшим развитием ситуации и прорабатывать различные варианты действий, чтобы провести ралли.

В 2016 году из-за потепления маршрут ралли Швеция был сокращен с 21-го до 11-ти спецучастков.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.