https://static.news.ru/photo/2e8da4b8-95a2-11e9-a7d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Российский этап международного внедорожного ралли «Шёлковый путь — 2019» стартует в начале июля на площади Графа Сперанского в центре Иркутска. Для участия в гонке по маршруту Россия — Монголия — Китай зарегистрировались пилоты из 36 стран.

Всего в мероприятиях, связанных с ралли, примут участие представители 43 государств. Ожидается, что 6 июля на старт российского этапа в Иркутске выйдут более 250 автомобилей различных типов, а также около 40 мотоциклов и квадроциклов.

7 июля участники «Шёлкового пути» отправятся в Ангарск, где находится скоростной участок гонки. После него они отправятся в Байкальск, а утром 8 июля начнут движение к границе с Монголией. Маршрут пройдёт по тайге, что вызвало большой интерес у участников.

Ралли «Шёлковый путь — 2019» включает в себя 10 этапов: два по территории России, пять — в Монголии, три — в Китае. Завершится ралли 16 июля в Дуньхуане в Китае, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что известный ралли-рейд «Дакар» сменил место проведения. В 2020 году ралли-рейд пройдёт с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.