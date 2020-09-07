«Альфа Таури» не даёт шанса Квяту и тянет к победе Гасли

Гран-при Италии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» получился, пожалуй, поистине «кровавым», хотя изначально никто не ожидал такой драмы. Все уже давно привыкли к первой тройке, которая иногда меняется местами между собой: Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Валттери Боттас («Мерседес»). Но тут всё оказалось совсем иначе. Пьер Гасли из «Альфа Таури» впервые в карьере поднял кубок победителя, Хэмилтон сломался, но всё равно взял очки. NEWS.ru разбирается, что повлияло на такой исход и смог бы войти в очковую зону российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, если бы лидеры не потеряли свои позиции.

Квалификация как обычно прошла довольно однообразно и тоскливо, а победители были очевидны — Хэмилтон и Боттас. Такой же исход был ожидаем и в гонке: в победе британца и «Мерседес», казалось, никто не сомневался. Но кто бы мог подумать, что гонка в Италии станет такой же невероятной, чуть ли не копией Гран-при Баку — 2017, когда неожиданно для всех первым финишировал Даниэль Риккардо, болельщики увидели неоднократный выезд машины безопасности, и регулярные штрафы лидеров Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена, и неожиданный подиум Боттаса и Лэнса Стролла. Вот и на автодроме Монца француз Пьер Гасли, над которым смеялись год назад и отдали в «рабство» из «Ред Булл» в «Торо Россо» в середине сезона, взобрался на высшую ступень пьедестала, а две «Феррари» остались «плакать» в стороне, снявшись с заезда.

Вся несуразица началась на 20-м круге из 53: Кевин Магнессен из «Хаас», плетущийся за всеми, пробурчал своим инженерам по внутреннему радио, что «что-то сломалось». Датчанин припарковался у отбойника, немного не доехав до пит-лейна (часть гоночной трассы, на которой находятся боксы команд, участвующих в гонке). И вроде бы ничего необычного: болид располагался далеко от траектории и не мог помешать остальным, однако руководство гонки посчитало необходимым выпустить сейфти-кар (машину безопасности) и закрыть пит-лейн.

Только одному автогонщику удалось успеть заехать до красного сигнала — будущему победителю. А вот Льюису Хэмилтону и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») повезло меньше — они получили по 10 секунд «стоп-энд-гоу» (вид штрафа, когда гонщик заезжает на пит-лейн, останавливается возле своих боксов и обязан простоять там некий промежуток времени. В это время механики не имеют права прикасаться к болиду) — хуже только полноценная дисквалификация.

Недоудача Стролла и трагедия Хэмилтона

Но то, что плохо для одних, является положительным для других. Гасли вырвался вперёд, держа отличную дистанцию. Хэмилтон же оказался в хвосте, попав на штраф (после объявления о поломке Магнуссена команда позвала Льюиса на замену шин, после смены резины инженеры спокойно выпустили пилота на трассу, позже осознав, что он не прошёл пит-стоп по правилам. Изначально он не имел права ехать, поэтому наказание в 10 секунд), а Лэнс Стролл оказался единственным из всех гонщиков, кто не поехал чиниться. И это решение стало, пожалуй, лучшим за всю его карьеру — буквально через несколько кругов, когда Лэнс шёл вторым и ничто не предвещало беды, француз Шарль Леклер из «Феррари» влетел в стену на скорости 270 км/ч, спровоцировав новые красные флаги (гонка на время приостановлена). К слову, в «Формуле-1» есть правило: стюарды могут возобновлять гонку после красных флагов стартом с места. Что и произошло — Стролл мог побороться с Гасли за лидерство, но в итоге полностью провалил свой рестарт, пропустив и француза, и Райкконена c Джовинацци и Сайнсом, откатившись на шестое место.

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если можно было бы видеть лицо пилотов под шлемом, то, вероятно, на Гасли оказались бы заметны испарины пота. Очевидно, он хотел сохранить своё преимущество, но Сайнс дышал в спину. И если бы ещё несколько кругов, испанец обошёл бы будущего победителя.

Возвращаясь к Хэмилтону, заметим, что опытный пилот, конечно, оплошал с этим штрафом. Он пытался оправдаться, крича о том, что не видел сигналов.

На въезде в пит-лейн не было огней, — сказал он по внутреннему радио команды после объявления о штрафе. — Вы уверены, что я не проехал их до включения? Потому что я, очевидно, наблюдал за правой стороной, потому что инцидент был справа, — утверждал пилот.

Информационных панелей на итальянской трассе и правда нет, но в «королевских гонках» британец участвует не первый год, так что должен знать, куда смотреть в поисках сообщения от дирекции. В итоге, конечно, после финиша (став седьмым) свою неправоту он признал. А вот «Мерседесу» стоило бы перед лидером извиниться. Ошибка-то по большей части была именно их.

Сладкий вкус победы

Теперь не над Гасли будут смеяться, а делать это станет сам пилот. В прошлом сезоне француз выглядел максимально жалко — не мог обогнать вообще никого. В итоге последовала ссылка в «Торо Россо». Очень похоже на историю Даниила Квята, только с одним «но» — Гасли не впал в депрессию и продолжает работать.

Да, в Италии для него сошлись все звёзды, тем не менее его победа, да ещё и за довольно средним по классу болидом — это здорово. А если учитывать, что он не позволил «Макларену» его обойти, то это настоящий успех. Пора ребёнку возвращаться домой в основную команду.

А что Квят?

Победа напарника российского автогонщика не могла не спровоцировать вопросы со стороны болельщиков. А мог бы на месте Гасли быть Квят? А взял бы он в принципе очки, если бы соперники не оказались на дне?

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответ прост: нет, не мог. Гасли изначально стартовал захватывающе, а вот Квят постоянно жаловался команде то на одно, то на другое, заявляя, что мог быть быстрее напарника. Это сыграло на руку французу — команда решила провести пит-стоп раньше — и внесло определяющий вклад в победу. Итак, Гасли на 20-м круге заехал на пит-стоп и просто стал ждать, когда в боксы поедут остальные. Как раз в это время сломался Магнуссен. Интересно, были ли в этот момент у пилота «Альфа Таури» мысли об ошибке? Соперники имеют право воспользоваться «бесплатным» пит-стопом, значит, они выиграют время, тот же Квят мог спокойно его опередить. Но с Магнуссеном ему невероятно повезло: пилот остановился в неудобном месте, оттащить его болид за барьеры не получилось — слишком мало места. Маршалам нужно катить машину вперёд на пит-лейн — а для этого необходимо не только выпускать сейфти-кар, но и закрывать пит-лейн на въезд.

Тут ещё и ошибка «Мерседеса» и Хэмилтона, которая стала роковой. А дальше — авария Шарля Леклера из «Феррари», остановка гонки и борьба со Строллом, о которой мы рассказывали выше.

Ну, а Даниил в очередной раз — «тёмная лошадка», «слабое звено» — называйте, как хотите. Он опять выбрал жёсткие шины «хард» (как и в Бельгии, что принесло успех не Квяту, а Гасли, который легко его обошёл).

Итак, поначалу в гонке всё шло довольно неплохо — россиянин не уступал соперникам на более мягких покрышках. Затем они совершили пит-стоп и Квят намеревался выиграть на этом и продолжить заезд, однако команда настаивала заехать в бокс и в теории лишала шанса на победу. Так что россиянин «обнулил» тактику, перешёл на «медиум» шины и дальше боролся только за десятку.

Но команду винить нельзя. Вот ситуация, которой руководствовались инженеры: Даниил, который уверен, что «хард» ещё протянет неплохое количество кругов, на самом деле едет на изношенных шинах. Сможет ли он создать конкуренцию? Нет. Скорее, он потеряет ещё больше позиций. Так что команда выбрала, как говорится, «синицу в руках». Вероятно, если бы «журавль» всё-таки не заехал, то он мог стать третьим — у Хэмилтона штраф, у Стролла неудачный «софт», красный флаг помог бы ему перейти на свежий комплект шин, а дальше, возможно, мы увидели бы такой же удивительный заезд, как у Гасли. Но, увы, «Альфа Таури» не стала рисковать, как это сделал «Рейсинг Пойнт» со Строллом.

Такой провал «Феррари» был только в 2009 году

Вторая подряд скоростная трасса — и второй подряд настоящий провал «Феррари». Шарль Леклер и Себастьян Феттель вновь не вышли в финальный сегмент квалификации, а в гонке так вообще уступали всем кому не лень, даже слабому «Альфа Ромео».

Команда выглядела настолько беспомощной, что свист болельщиков был неудивителен. Оба пилота так и не пришли к финишу: у Феттеля загорелись тормоза, а что произошло с Леклером, мы уже знаем. Удивительно, но подобного упущения очков у «Скудерии» не было аж с 2009 года.

Хэмилтон, в отличие от Ферстаппена, не потерял ничего

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» запомнит итальянский Гран-при, вероятно, надолго. Не удаётся припомнить похожий поворот событий. Изначально нидерландский пилот ужасно стартовал из-за пробуксовки колёс. Затем гонщик просто не мог ничего сделать, по его словам, из-за использования соперниками системы снижения лобового сопротивления (DRS).

На рестарте же гонщик столкнулся с проблемами двигателя, после чего и принял решение сойти. А больше и добавить нечего.