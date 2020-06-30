Жителей Гонконга начнут сажать в тюрьму до конца дней за ряд преступлений

https://static.news.ru/photo/d51db1e2-baef-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральное правительство КНР сформирует на территории Гонконга (специальный административный район Китая) представительство органов госбезопасности. Штат этого ведомства соберут из сотрудников, командированных из материковой части Поднебесной.

Документ подразумевает пожизненное наказание для жителей Гонконга за ряд преступлений, пишет ТАСС. Среди них: сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. В особо тяжких случаях преступника отправят в тюрьму на срок минимум 10 лет. Терактом сочтут повреждение определённых транспортных средств или оборудования.

Закон о нацбезопасности в Гонконге в некоторых случаях предусматривает передачу органам центрального правительства Китая права возбуждать уголовные дела, вести следствие и судопроизводство.

Статья 55 документа гласит — процедура возможна в трёх случаях: при возникновении «серьёзных трудностей в управлении специальным административным районом Сянган, вызванных вмешательством иностранного государства или зарубежных сил», «неспособности правительства Гонконга эффективно исполнять этот закон», а также в случае «появления значительной и реальной угрозы национальной безопасности».

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Помпео также заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря как к своей империи. Он добавил, что США поддерживают стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга. По словам представителя МИД Чжао Лицзяна, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель администрации Гонконга — Кэрри Лэм — приветствует принятие китайским парламентом закона о национальной безопасности. По её словам, документ вступит в силу после завершения формальных процедур.