Помпео: Китай хочет относиться к Южно-Китайского морю, как к своей империи

https://static.news.ru/photo/737778d8-b8d8-11ea-b039-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря, как к своей империи.

Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время, — привели сообщение Майка Помпео в РИА Новости.

Он добавил, что США поддерживает стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

The United States welcomes ASEAN Leadersâ insistence that South China Sea disputes be resolved in line with international law, including UNCLOS. China cannot be allowed to treat the SCS as its maritime empire. We will have more to say on this topic soon. https://t.co/IUmzD7OksC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 27, 2020

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26 июня 2020 года на 36-м саммите приняла решение об урегулировании территориальных споров в Южно-Китайском море на основе требований международного права.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.