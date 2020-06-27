США

Помпео: Китай хочет относиться к Южно-Китайского морю, как к своей империи

03:46, 28 июня 2020
Майк Помпео Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря, как к своей империи.

Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время, — привели сообщение Майка Помпео в РИА Новости.

Он добавил, что США поддерживает стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26 июня 2020 года на 36-м саммите приняла решение об урегулировании территориальных споров в Южно-Китайском море на основе требований международного права.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

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