Администрация Гонконга приветствует закон о нацбезопасности региона

https://static.news.ru/photo/95cdd7d6-baec-11ea-80b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dani/Jeske/Global Look Press

Руководитель администрации Гонконга — Кэрри Лэм — приветствует принятие китайским парламентом закона о национальной безопасности. По её словам, документ вступит в силу после завершения формальных процедур.

Планы КНР в отношении специального административного района ещё на предварительных стадиях вызвали шквал критики. Антиправительственные силы и ряд западных политиков считают, что инициатива Пекина подрывает автономию Гонконга, пишет РИА Новости.

В свете возрастающих рисков национальной безопасности, с которыми сталкивается Гонконг, принятие закона о национальной безопасности на национальном уровне было срочным и необходимым для того, чтобы закрыть пробелы в обеспечении национальной безопасности Гонконга, — заявила Лэм.

По её мнению, закон призван предотвратить четыре вида преступлений, угрожающих САР — сепаратизм, подрыв государственной власти, терроризм и сговор с иностранными силами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Чиновница отметила, что соблюдение положений документа в Гонконге создадут профильное ведомство.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Помпео также заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря как к своей империи. Он добавил, что США поддерживают стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Как писал NEWS.ru, власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга. По словам представителя МИД Чжао Лицзяна, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры.