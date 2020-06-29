Китай введёт визовые ограничения в отношении чиновников из США

https://static.news.ru/photo/838d3d74-ba00-11ea-be4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга.

По словам представителя МИД Чжао Лицзяня, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры, передаёт «Интерфакс».

Так представитель МИД Китая ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК, который, предположительно, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга, гарантированной Объединенной китайско-британской декларацией 1984 года. Американская сторона осудила Пекин за невыполнение обязательств по документу, а также за давление на власти Гонконга «с целью ареста продемократических активистов и дисквалификации на выборах кандидатов, выступающих за демократию». В ответ на это Китай выразил протест Соединённым Штатам.

Также США обратились к КНР с призывом придерживаться обязательств, содержащихся в декларации, в частности, обеспечить Гонконгу «высокую степень автономии», защиту прав человека и основных свобод, в числе которых свободы выражения мнений и права на мирные собрания.

Законопроект о национальной безопасности был принят большинством в 2878 голосов. США расценили его как «захват» автономной территории. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения", направленные защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря, как к своей империи.