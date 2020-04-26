Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости

https://static.news.ru/photo/17fa5fb2-87c7-11ea-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Паника началась в столице Северной Кореи на фоне сообщений о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Люди покупают в магазинах основные товары.

Жители страны приобретают рис, стиральный порошок, алкоголь и даже электронику, передаёт The Washhington Post. Сначала из магазинов стали пропадать только товары импортного производства, затем люди скупили и местные продукты.

Кроме того, нарушено движение поездов в стране.

Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник на гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР «вероятно, умер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».