Жертвами ливней в Японии могли стать десятки человек

Наводнения, которые обрушились на японские префектуры Кумамото и Кагосима, привели к многочисленным жертвам среди населения.
Как
В другом городе префектуры, Асикита, без вести пропали шесть человек, один человек спасён, но он получил серьёзные травмы.
В настоящее время власти продолжают выяснять обстоятельства гибели людей в доме престарелых в деревне Кума. Там накануне в затопленном доме были обнаружены тела не менее 14 человек, писал NEWS.ru.
По данным японских метеорологов, в скором времени в регионе прогнозируется спад интенсивности ливней.
В результате прошедших сильных дождей в некоторых местностях региона выпало до 400 мм осадков. Были разрушены мосты и жилые дома. В результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населённых пунктов оказались под водой. В некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Спасатели и военные с вертолётов эвакуируют людей с крыш домов. Из-за разгула стихии некоторые населённые пункты оказались без связи. На помощь людям власти отправили, помимо полиции и пожарной охраны, ещё 10 тысяч военных сил самообороны страны.
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