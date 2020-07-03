Жертвами ливней в Японии могли стать десятки человек

https://static.news.ru/photo/70cfc2ac-bde7-11ea-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Наводнения, которые обрушились на японские префектуры Кумамото и Кагосима, привели к многочисленным жертвам среди населения.

Как сообщает японский телеканал NHK, из-за разгула стихии десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома или спасаться на крышах. Сильные ливни вызвали мощные оползни. Их сильные потоки несут в населённые пункты грязь и глину, выворачивая на своём пути деревья с корнями. Так, в районе Цунагимати в префектуре Кумамото из-под слоя грязи спасатели извлекли тела двух человек. Продолжаются поиски ещё одного пострадавшего, который, по некоторым данным, также оказался заживо погребённым под оползнем.

В другом городе префектуры, Асикита, без вести пропали шесть человек, один человек спасён, но он получил серьёзные травмы.

В настоящее время власти продолжают выяснять обстоятельства гибели людей в доме престарелых в деревне Кума. Там накануне в затопленном доме были обнаружены тела не менее 14 человек, писал NEWS.ru.

По данным японских метеорологов, в скором времени в регионе прогнозируется спад интенсивности ливней.

В результате прошедших сильных дождей в некоторых местностях региона выпало до 400 мм осадков. Были разрушены мосты и жилые дома. В результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населённых пунктов оказались под водой. В некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Спасатели и военные с вертолётов эвакуируют людей с крыш домов. Из-за разгула стихии некоторые населённые пункты оказались без связи. На помощь людям власти отправили, помимо полиции и пожарной охраны, ещё 10 тысяч военных сил самообороны страны.