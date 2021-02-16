Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

https://static.news.ru/photo/f2ddf668-70c7-11eb-930c-96000091f725_660.jpg Фото: Arirang News / twitter

Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына Ли Соль Чжу появилась вместе с ним на публике впервые за год. Она посетила с ним концерт в честь Дня путеводной звезды, так в КНДР называют день рождения Ким Чен Ира — отца действующего лидера государства.

Своим выходом Ли Соль Чжу развеяла слухи о том, что она больна, беременна или была казнена, которые распространяли мировые СМИ.

Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что пара вышла в свет 16 февраля, прибыв на мероприятие в художественном театре «Мансудэ».

Как только Генеральный секретарь вместе с супругой Ли Соль Чжу вошли в зрительный зал театра под приветственный марш, все участники громко воскликнули «Ура!», воздавая высочайшие почести товарищу Ким Чен Ыну, — сказано в сообщении ЦТАК.

Ли Соль Чжу сидела по правую руку от Ким Чен Ына на почетных местах в середине зала. Они были в хорошем расположении духа, много улыбались и хлопали. Ни у кого из зрителей не было масок.

RI SOL-JU BACK IN PUBLIC EYE



N. Korean leader's wife Ri Sol-ju makes public appearance for first time in over a year #NorthKorea #KimJongun #RiSolju pic.twitter.com/ygiPqIYEyb — Arirang News (@arirangtvnews) February 17, 2021

Кроме нее на фото нет других женщин. На мероприятии не появилась и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она ранее обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном, писал NEWS.ru. Кроме того, она назвала их «наихудшими дураками». Родственницу политика возмутили слова представителей Сеула о внимательном наблюдении за работами северного соседа по подготовке проведения военного парада.