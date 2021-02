Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Своим выходом Ли Соль Чжу развеяла слухи о том, что она больна, беременна или была казнена, которые распространяли мировые СМИ.

Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что пара вышла в свет 16 февраля, прибыв на мероприятие в художественном театре «Мансудэ».

Ли Соль Чжу сидела по правую руку от Ким Чен Ына на почетных местах в середине зала. Они были в хорошем расположении духа, много улыбались и хлопали. Ни у кого из зрителей не было масок.