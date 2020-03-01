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Основатель южнокорейской религиозной секты Синчхончжи пообещал в полной мере поддерживать власти в попытках справиться с охватившей страну эпидемией COVID-19. Ли Ман Хи извинился за то, что члены секты способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это не было нашим намерением, но многие люди были инфицированы, — цитирует его слова агентство Yonhap. В середине пресс-конференции, проходившей в городе Капхён, 88-летний мужчина упал на колени перед журналистами....