Южная Корея введёт новую пятиуровневую систему мер по борьбе с COVID

https://static.news.ru/photo/ec9499e8-1c25-11eb-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Sang-ho/Global Look Press

Власти Южной Кореи решили отказаться от существующей в стране трёхуровневой системы введения мер по борьбе с пандемией коронавируса в пользу новой пятиуровневой системы.

Предыдущая шкала нарастающей угрозы распространения пандемии предлагала введение ограничительных мер второго уровня при устойчивой регистрации 50-100 новых случаев заражения коронавирусом в день по стране и третьего уровня — пре превышении этой отметки, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 ноября в стране пятый день подряд фиксируют более 100 случаев в сутки. Однако власти не торопятся вводить максимально жёсткие ограничения, которые сильно ударят по бизнесу и экономике.

В конце августа при новой вспышке заражаемости COVID-19 корейские власти временно ввели новый уровень эпидемиологической опасности с менее жёсткими мерами, чем при уровне 3.

Новая шкала из пяти уровней эпидемиологической угрозы станет более гибким механизмом, считает премьер страны Чон Се Гюн.

Разница в строгости антивирусных мер в прошлой трёхуровневой системе была слишком большой, критерии для запрета принимать посетителей были одинаковыми и не учитывали особенности учреждений. Мы пытаемся повысить эффективность, реконструируя антивирусные меры с учетом индивидуальных особенностей, — заявил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России 1 ноября зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. В стране было выявлено 18 665 новых пациентов с COVID-19. Число заразившихся во всем мире с начала пандемии превысило 46 млн человек.