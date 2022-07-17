Yomiuri: убийца Абэ рассказал о планах нападения в письме незнакомцу Yomiuri: убийца Абэ перед покушением рассказал о своих планах в письме незнакомцу

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами, предположительно, незадолго до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы. Получатель получил послание уже после смерти политика, сообщает Yomiuri.

Издание отмечает, что письмо было адресовано незнакомому блогеру, который критиковал религиозную организацию «Церковь объединения». Именно её считал виновной в финансовом крахе семьи и Ямагами. На конверте нет имени отправителя, но внутри оказался договор между «Церковью объединения» и матерью Ямагами. В документе указаны его имя и адрес.

Убийца Абэ назвал экс-премьера не «настоящим врагом». Выбор цели для своего нападения он объяснил тем, что смерть политика, по его мнению, должна вызвать критику в адрес «Церкви объединения». Письмо было отправлено 7 июля, а получено 13 июля, то есть через пять дней после нападения.

Ранее стало известно, что мать Тэцуя Ямагами пожертвовала религиозной организации «Церковь объединения» больше ста миллионов иен — это свыше $720 тысяч. Об этом рассказал дядя Ямагами. Мужчина отметил, что женщина вступила в эту организацию ещё в 1991 году. За всё время она жертвовала её участникам разные суммы.