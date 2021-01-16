Японский премьер заявил о необходимости решить мирно вопрос Курил

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Вопрос о южной части Курильских островов в отношениях с Россией необходимо решить мирно и не передавая его будущим поколениям. Так считает правительство Японии. С соответствующим заявлением в понедельник, 18 января, на открытии сессии парламента государства выступил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

По словам политика, вопрос о принадлежности островов необходимо решить, поставив в нём окончательную точку. Суга подчеркнул, что будет в отношениях с РФ придерживаться курса, заданного его предшественником Синдзо Абэ. Бывший глава правительства ушёл в отставку осенью прошлого года по состоянию здоровья.

Мы будем продвигать вперёд переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора, — цитирует Суга ТАСС.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Как ранее передавал NEWS.ru, МИД России возмущён выставкой о южных Курильских островах, прошедшей в Токио 1–3 декабря. На ней пренебрегли российским суверенитетом над этими территориями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя мероприятие.