Японский министр осмотрит Курилы издалека

https://static.news.ru/photo/29a73142-0088-11eb-b44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют южные Курильские острова) Таро Коно с помощью бинокля дистанционно осмотрит южные Курильские острова.

Как сообщает японское общественное телевидение, министр осмотрит российскую территорию с самой восточной точки Японии — мыса Носаппу.

Ранее Коно занимал посты министра иностранных дел и министра обороны в правительствах Синдзо Абэ. После своего назначения он посетил город Накасибецу на севере префектуры Хоккайдо, где провёл встречу с бывшими японскими жителями южных Курильских островов.

На встрече он рассказал, что его дед, бывший министр сельского хозяйства Итиро Коно, и он, находясь на посту министра иностранных дел, вели переговоры с Россией по северным территориям..

В этот раз я подхожу к проблеме с другого угла, но продолжу активную работу, — сказал он.

РФ и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключён между Российской империей и Японией в феврале 1855 года, согласно которому из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские пользователи соцсетей уверены: Россия не вернёт Курильские острова Японии. Журналист Иэру Сато считает, что интерес японцев к проблеме «северных территорий» начнёт падать, так как все устали от этой темы. Кроме того, для России острова Южных Курил являются передовым рубежом антиамериканской обороны, и она их не отдаст.