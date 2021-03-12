Японские медики выявили ранее неизвестный штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/21402f8c-8318-11eb-bd3a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Японии обнаружен неизвестный ранее штамм коронавирусной инфекции. Вирус был выявлен у мужчины, прибывшего в феврале в страну из Филиппин.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, новый образец коронавируса столь же опасен, как и выявленный ранее мутировавшие штаммы из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

В настоящее время в Японии число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло более 445 тысяч, погибли 8,4 тысячи заражённых. До 21 марта по всей стране действует режим ЧС, власти также ввели запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран мира.

Накануне неизвестный вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании. Инфекцию выявили у двух человек недавно прибывших из Антигуа. Образец имеет некоторые общие черты с другими вариантами COVID-19, однако его пока не отнесли ни к одному из уже известных штаммов.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Все выявляемые случаи, по её словам, являются единичными. При этом, ответила глава Роспотребнадзора, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.