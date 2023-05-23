Япония остро отреагировала на позицию Китая по Курильским островам Baijiahao: нейтральная позиция Китая по Курильским островам вызвала негодование Японии

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Кунашир

Представители КНР редко высказываются по вопросу принадлежности Курильских островов России или Японии, в связи с чем в Токио долгое время рассчитывали на поддержку Китая. Но недавно китайский лидер Си Цзиньпин во время поездки в Москву заявил о том, что Пекин придерживается нейтральной позиции по спорной для Токио территории, что вызвало негодование общественности в Японии, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Японская общественность взвыла от негодования из-за высказывания Китая по Курилам, — говорится в статье.

Авторы отмечают, что Япония остро отреагировало на высказывание Си Цзиньпина, решив, что Китай изменил свою позицию и теперь она не соответствует взглядам Токио. В социальных сетях японцы стали резко критиковать власти КНР.

Эксперты в своей статье уточнили, что риторика Китая удивила и официальные лица Японии. Это связано с тем, что Токио рассчитывало на поддержку Пекина, так как в мире почти нет стран, которые согласны с территориальными претензииями Японии к России из-за Курильских островов. Теперь у Токио не осталось шансов добиться успеха в этом вопросе даже теоретически, подчеркнули китайские обозреватели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона не приемлет формулировки Японии, согласно которым часть Курильских островов находится под «незаконной оккупацией». По его словам, Кремль регулярно знакомится с высказываниями подобного рода.