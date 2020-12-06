Япония может разрешить въезд небольшим тургруппам весной

https://static.news.ru/photo/dee91226-3794-11eb-9b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим туристическим группам перед прибытием зарубежных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио.

У путешественников будут требовать тест на коронавирус и подробный план поездки перед прилётом. При этом туристам не придётся оставаться на карантине, однако им запретят пользоваться общественным транспортом — их будут возить только на арендованных автобусах. Также нельзя будет пересекаться с другими группами.

Список государств, жителям которых разрешат въезд в Японию, власти будут составлять исходя из ситуации с COVID-19 в этих регионах, передаёт MK.RU.

Японские власти ослабили ограничения на въезд 1 октября. Сначала послабления коснулись людей, которые имеют право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки, образовательные и медцели. Позднее они распространились на учащихся в стране студентов.

Ранее NEWS.ru писал, что 5 декабря в Токио был обновлён антирекорд по новым случаям коронавируса. В японской столице было выявлено 584 заражённых. 4 декабря японские врачи впервые за время пандемии COVID-19 зафиксировали летальный исход от смертоносной инфекции у соотечественника моложе 20 лет.