Япония к 2025 году планирует начать использовать летающие автомобили

Коммерческое использование летающих автомобилей к 2025 году планирует начать крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines. Об этом сообщает газета «Никкей».

Предполагается, что на первом этапе будет запущен сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ.

Газета сообщает, что второй по величине авиаперевозчик страны All Nippon Airways также изучает возможность создания подобного сервиса к 2025 году.

Испытания летающих машин идут в Японии уже в настоящее время. Крупных инвесторов отталкивает от проектов отсутствие чётких государственных правил. Однако в нынешнем году власти страны активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей, чтобы с 2023 года начать применять их для доставки грузов на отдалённые острова.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» представит летающий автомобиль