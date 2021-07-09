Япония к 2025 году планирует начать использовать летающие автомобили

Коммерческое использование летающих автомобилей к 2025 году планирует начать крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines. Об этом сообщает газета «Никкей».
Предполагается, что на первом этапе будет
Газета сообщает, что второй по величине авиаперевозчик страны All Nippon Airways также изучает возможность создания подобного сервиса к 2025 году.
Испытания летающих машин идут в Японии уже в настоящее время. Крупных инвесторов отталкивает от проектов отсутствие чётких государственных правил. Однако в нынешнем году власти страны активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей, чтобы с 2023 года начать применять их для доставки грузов на отдалённые острова.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» представит летающий автомобиль