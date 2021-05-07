Японцев напугал союз России и Китая в случае войны

https://static.news.ru/photo/4aaf1f26-afa6-11eb-89f8-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели японского портала Yahoo News Japan оценили итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.

Портал отметил, что в итоговом коммюнике Россию и Китай назвали одними из «самых больших угроз для мира». Именно обособление двух стран может сыграть с Японией злую шутку при сценарии вооружённого конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают пользователи.

Япония зажата между ними, как между молотом и наковальней! Америка и Запад далеко, а вот Япония — тут как тут! Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации и вряд ли выберется из неё, — написал в комментарии он из них.

Его опасения нашли поддержку у других читателей. Однако нашлись и те, кто считает, что Токио лучше дружить с Москвой: «С Китаем у нас огромные экономические связи, да и с Россией они могут стать активнее. Слепое следование в фарватере политики США может кончиться для Японии поражением», «Чем превращать Россию во врага и рассматривать её таковым, лучше постараться перетащить её на сторону Запада».

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств стран G7 должны выработать «солидарный подход» в отношении России. Об этом на втором заседании министров иностранных дел в Лондоне заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он также выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем.