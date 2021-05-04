Глава МИД Японии призвал G7 выработать «солидарный подход» к России

Руководители внешнеполитических ведомств стран G7 должны выработать «солидарный подход» в отношении России. Об этом на втором заседании министров иностранных дел в Лондоне заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Kyodo.
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На встрече обсуждались региональные вопросы. Так, Лондон назвал действия Москвы около украинской границы «пагубными».
Ранее стало известно, что министры иностранных дел G7 на совещании в Лондоне обсуждали Россию и КНР втрое дольше, чем Мьянму или Афганистан. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепа США. По его словам, на Россию ушёл 1 час и 30 минут, в том числе затрагивались Украина и Белоруссия.