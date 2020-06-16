Власти Пекина повысили уровень реагирования на ЧС из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a1fc03b2-afe7-11ea-a633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xing Guangli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Пекине ввели второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти города, мера вступит в силу с наступлением среды, 17 июня (19:00 мск вторника).

Также из-за новой вспышки коронавируса в китайской столице временно ограничили автобусное сообщение между аэропортами города и другими регионами КНР. Власти предупредили жителей, что также может измениться расписание и частота других рейсов.

Ранее Пекин перешёл на военное положение из-за вспышки коронавируса. После того как в Китае почти два месяца не находили новых заражённых, всего за пять дней в столице обнаружили более сотни случаев. Все они связаны с оптовым рынком продуктов. Китайские учёные предупреждают, что циркулирующий по Пекину вирус опаснее, чем найденный в Ухани: он гораздо заразнее.

11 районов китайской столицы были огорожены заборами 15 июня. Все их жители помещены на карантин, а обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом тоже нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели уже около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ. По данным на 16 июня, там зафиксировано 106 случаев COVID-19 — на 27 больше, чем днём ранее.

Исследователи заявляют, что новый вирус родом из Европы. Секвенирование генома вируса показало, что инфекция была занесена в страну людьми или через продукты из Европы. Вирусологи отмечают, что распространение эпидемии в Ухани началось в декабре, когда в стране преобладали низкие температуры. Новый вирус распространяется в условиях жары, что говорит о его живучести, писал NEWS.ru.