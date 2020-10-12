Власти Пекина ограничили въезд в город до 500 человек в сутки

https://static.news.ru/photo/b760aa56-0c8e-11eb-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press

Власти Пекина приняли решение ограничить число людей, приезжающих в город, до 500 человек в сутки в условиях эпидемиологической ситуации.

Пекин строго контролирует, чтобы число въезжающих в столицу составляло примерно 500 человек в день, — приводит «Интерфакс» сообщение китайских СМИ.

С 3 октября столица Китая возобновила авиасообщение с несколькими странами, за это время в Пекин прибыло 46 прямых рейсов с 6870 пассажирами на борту.

После празднования Дня рождения КНР 1 октября в Циндао было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусом. Сейчас власти города планируют провести массовую проверку жителей на COVID-19, а жителей других городов Китая призывают не ездить в Циндао без острой необходимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по мнению директора Института общественного здоровья им. Эрисмана Николая Брико, COVID-19 не пропадёт полностью и останется в природе как один из сезонных возбудителей ОРВИ.