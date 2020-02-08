https://static.news.ru/photo/b70a7206-4bd4-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Liang/Xinhua/Global Look Press

До 17 человек возросло число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в Малайзии.

В последнем случае вирус нового типа был выявлен у 31-летнего местного жителя, который не посещал континентальный Китай, где началась вспышка. Как уточняет CNN, первые симптомы проявились у мужчины 3 февраля по возвращении из Макао.

7 февраля пациент был доставлен в госпиталь, где спустя два дня у него диагностировали коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заражённых вирусом нового типа на круизном корабле Diamond Princess в Японии выросло до 130 человек.