До 17 человек возросло число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в Малайзии.
В последнем случае вирус нового типа был выявлен у 31-летнего местного жителя, который не посещал континентальный Китай, где началась вспышка. Как
7 февраля пациент был доставлен в госпиталь, где спустя два дня у него диагностировали коронавирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заражённых вирусом нового типа на круизном корабле Diamond Princess в Японии выросло до 130 человек.
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