Коронавирус диагностирован у ещё 60 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое стоит в порту Иокогамы на карантине.
Общее число заражённых 2019-nCoV на лайнере достигло 130 человек,
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pic.twitter.com/wA4g5p71Ss February 10, 2020
Как писал NEWS.ru, общее число заражённых новым типом коронавируса превысило 40 тысяч человек, 910 человек умерли, 3352 — выздоровели.
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