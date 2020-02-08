Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Коронавирус диагностирован у ещё 60 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое стоит в порту Иокогамы на карантине.

Общее число заражённых 2019-nCoV на лайнере достигло 130 человек, уточняет TBS News.

Как писал NEWS.ru, общее число заражённых новым типом коронавируса превысило 40 тысяч человек, 910 человек умерли, 3352 — выздоровели.

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