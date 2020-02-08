Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Правительство Таиланда намерено пересмотреть меры по контролю за оружием во всех военных частях из-за произошедшей трагедией со стрельбой в торговом центре. Об этом сообщил ТАСС.

Правительство Таиланда намерено пересмотреть меры по контролю за оружием во всех военных частях из-за произошедшей трагедией со стрельбой в торговом центре. Об этом сообщил ТАСС. Всё, что я могу сказать,...