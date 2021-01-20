Власти Китая заявили о вакцинации 15 млн человек в стране

https://static.news.ru/photo/77ee471c-5b1b-11eb-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Ye/Xinhua

С начала массовой вакцинации населения Китая прививку сделали уже более 15 млн жителей страны, заявил представитель управления борьбы с заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Бинь.

На сегодняшний день по всей стране вакцинировано более 15 млн человек, — приводит ТАСС слова китайского чиновника.

По его словам, за последнюю неделю более 5 млн доз вакцин были распределены среди ключевых групп населения. Неделей ранее представитель ведомства сообщал о 10 млн привившихся гражданах КНР.

Программа массовой вакцинации жителей Китая стартовала 15 декабря 2020 года, для иммунизации населения применяются препараты, разработанные в Китае. Согласно прогнозам Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний, к 15 февраля власти Китая рассчитывают привить от коронавируса 50 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки в Китае выявили 118 случаев заражения COVID-19, из них 106 зафиксированы внутри страны. Как сообщили в Госкомитете здравоохранения КНР, новым эпицентром заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь. В провинции за последние 24 часа было зарегистрировано 43 заболевших коронавирусом, днём ранее их было 30. Также появлялась информация, что в Пекине впервые обнаружен британский штамм коронавируса.