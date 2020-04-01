Пандемия COVID-19 пойдёт на спад к концу апреля, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
По его словам, каждая страна может взять под контроль эпидемиологическую ситуацию, вводя жесткие меры.
Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад, — цитирует РИА Новости слова эксперта.
Как писал NEWS.ru, коронавирус в КНР отступает, и число заболевших с каждым днём снижается. По последним данным, в больницах остаются 2004 человека, а 93,5% из всех подхвативших опасное заболевание вылечились. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны.