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Коронавирус в КНР отступает, и число заболевших с каждым днём снижается. По последним данным, в больницах остаются 2004 человека, а 93,5% из всех подхвативших опасное заболевание вылечились. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны.

Сейчас число заболевших в Китае составляет 81 554 человека. При этом 76 238 из них полностью излечились и выписались из стационаров. Таким образом, процент выздоровевших составил 93,48% от общего числа...