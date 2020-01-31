https://static.news.ru/photo/9e201d2c-43f5-11ea-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Ming/Xinhua/Global Look Press

Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Республике Корея.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, в настоящее время количество заболевших составляет 11 человек.

Одной из пациентов является 62-летняя женщина, которая прибыла из Уханя 23 января тем же самолётом, что и ещё один больной.

Сейчас южнокорейские власти выясняют обстоятельства заражения остальных трёх граждан и устанавливают все их контакты, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались.

Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.