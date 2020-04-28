В Южной Корее проверяют секту по подозрению в распространении COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f8f111c-893d-11ea-9f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Республики Корея начали налоговую проверку в отношении секты «Синчхончжи», которую обвиняют в массовом распространении коронавируса в городе Тэгу и в провинции Кёнсан-Пукто.

Об этом сообщает агентство Yonhap. По его данным, будет проверена налоговая отчётность всех подразделений «Синчхончжи» на предмет использования 89-летним лидером секты Ли Ман Хи тайных фондов для уклонения от уплаты налогов, передаёт ТАСС.

Первый пациент с коронавирусом в Южной Корее — 61-летняя женщина — контактировала с последователями культа. Именно она стала главным источником массового распространения заболевания, так как вела активный образ жизни, много передвигалась на общественном транспорте и посещала богослужения «Синчхончжи». На данный момент она успешно завершила лечение и была выписана из больницы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, несмотря на улучшение ситуации, жёсткий карантин должен быть сохранён.