В Южной Корее проверяют секту по подозрению в распространении COVID-19

Власти Республики Корея начали налоговую проверку в отношении секты «Синчхончжи», которую обвиняют в массовом распространении коронавируса в городе Тэгу и в провинции Кёнсан-Пукто.
Об этом сообщает агентство Yonhap. По его данным, будет проверена налоговая отчётность всех подразделений «Синчхончжи» на предмет использования 89-летним лидером секты Ли Ман Хи тайных фондов для уклонения от уплаты налогов,
Первый пациент с коронавирусом в Южной Корее — 61-летняя женщина — контактировала с последователями культа. Именно она стала главным источником массового распространения заболевания, так как вела активный образ жизни, много передвигалась на общественном транспорте и посещала богослужения «Синчхончжи». На данный момент она успешно завершила лечение и была выписана из больницы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, несмотря на улучшение ситуации, жёсткий карантин должен быть сохранён.
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