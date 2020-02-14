https://static.news.ru/photo/9922ddf0-4fcb-11ea-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

В больнице японской префектуры Вакаяма сразу несколько человек заразились коронавирусом.

Как рассказал губернатор Нисака Ёсинобу, 13 и 14 февраля заболел врач и пациент больницы Saiseikai Arida, а в субботу, 15 февраля, стало известно о заражении ещё одного врача, пациента и его жены.

Кроме того, заразившийся врач, уже с поднявшейся температурой, поехал на работу в другую префектуру, сообщает агентство KYODO.

По последним данным, в Японии было зафиксировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 218 заболевших, которые находятся сейчас на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее сообщалось, что в Окинаве COVID-2019 был диагностирован водителю такси, который 1 февраля возил туристов с Diamond Princess то того, как корабль был помещён на карантин. Покинуть стоящее в порту Иокогамы судно раньше запланированного срока разрешили некоторым пассажирам, писал NEWS.ru.