https://static.news.ru/photo/cb24f60a-27a1-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении 40-летнего гражданина КНР Вэй Вэя, который был осуждён за убийство семьи из четырёх человек.

Преступление было совершено в 2003 году, мужчина действовал вместе с двумя соотечественниками. Подельники Вэй Вэя сбежали на родину и были арестованы там. Один из них был казнён в Китае в 2005 году, а другой был приговорён к пожизненному заключению, уточняет Reuters.

The execution of Wei Wei is the 1st of a foreigner since 2009. #FMTNews #Japan #Execution https://t.co/UoTDewRd7M — Free Malaysia Today (@fmtoday) December 26, 2019

С 2007 года власти Японии раскрывают личности тех, кто был казнён, и гражданин Китая стал первым повешенным с тех пор иностранцем.

Япония вместе с США — два государства «Большой семёрки», в которых разрешена смертная казнь. При этом в Стране восходящего солнца подавляющее большинство жителей одобряет казни. Они осуществляются путём повешения, и заключённые до последнего не знают, когда смертный приговор будет приведён в действие. Их уведомляют об этом лишь утром того дня, когда состоится казнь. Сейчас исполнения приговора в Японии ожидают порядка 120 осуждённых. В 2018 году в стране было казнено 15 человек, из них 13 были бывшими членами запрещённой в России секты «Аум Синрикё».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае казнили Лю Чунлоу, совершившего поджог в караоке. В результате действий мужчины 18 человек погибли, ещё пятеро пострадали.