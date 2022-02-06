Японские ультраправые провели протесты у генконсульства РФ

Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в «День северных территорий» — так японцы называют южные острова Курильской гряды, сообщает РИА Новости. Митингующие начали собираться у генерального консульства России в Осаке около 09:00 по местному времени. К зданию также стянулись дополнительные отряды полиции.

Представитель ультраправых организаций зачитал манифест с призывом к РФ «вернуть незаконно оккупированные острова». Позднее по кварталу, где находится здание дипмиссии, начали ездить автомобили и микроавтобусы, выкрашенные в чёрный или серый цвета и с установленными на них громкоговорителями, из которых также доносился соответствующий призыв.

«День северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому стране отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По данным землям до сих пор ведётся спор, так как Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Японии считают, что все эти острова являются её «северными территориями».

Ранее Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что правительство Японии не намерено мириться с военным присутствием РФ на четырёх северных островах (Южные Курилы).

В свою очередь Москва уведомила Токио о проведении соответствующих манёвров. Учебные стрельбы проходят в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.