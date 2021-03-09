В Японии пожилой водитель въехал в здание кафе

В японском городе Коти 72-летний водитель въехал в здание кафе. В результате происшествия пять женщин получили травмы, две из них были беременны.

Инцидент произошёл недалеко от железнодорожной станции. По словам очевидцев, автомобиль парковался перед зданием кафе и неожиданно разбил стекло первого этажа здания и почти полностью въехал внутрь, сообщило агентство Киодо.

В настоящее время водителя задержала полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее грузовой автомобиль протаранил кафе в Воронежской области. Тяжёлая машина снесла стену и в буквальном смысле въехала в помещение. Инцидент произошёл 21 февраля в посёлке Большой Самовец Эртильского района. Видеозапись необычного ДТП попала на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях. В момент происшествия внутри находились несколько посетителей и персонал. Протаранив стену, автомобиль снёс столик, за которым сидели трое мужчин. Однако лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал, они успели отбежать, писал NEWS.ru.