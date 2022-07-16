В очередной стране зафиксирован всплеск COVID-19 В Японии зафиксировали порядка 110 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки — максимум за всю пандемию

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

В Японии зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — порядка 110 тысяч заразившихся, сообщает ТАСС. Это абсолютный максимум с начала пандемии.

ТАСС подсчитал данные префектур страны, а также провел анализ статистики, которая приводится в японских СМИ. По состоянию на полдень по московскому времени количество заразившихся в Японии уже превысило 107 тысяч за сутки. Таким образом, обновлен предыдущий максимум, который фиксировался в стране 1 февраля: тогда стало известно о 104 484 случаях заражения.

В последнее время темпы распространения коронавируса в стране стали резко ускоряться. Власти считают, что это может говорить о начале новой, уже седьмой по счету, волны заболеваемости. Однако пока в Японии не собираются возобновлять старые ограничения и вводить новые.

Резкий скачок заболеваемости отмечается в ряде европейских стран. Самые высокие показатели во Франции, где фиксируют более 150 тысяч случаев в сутки. Для страны это максимум с конца марта. На втором месте идёт Германия с показателем 130–140 тысяч заболевших в сутки, на третьем месте Италия — более 100 тысяч заболевших.