В Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов мира

В японской префектуре Кумамото произошло извержение вулкана Асо, который считается одним из крупнейших в мире. Главное метеорологическое управление страны подняло уровень опасности до третьего из пяти возможных. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Вулкан Асо расположен на горе высотой около 800 м. Он выбросил столб пепла и дыма высотой около 3,5 км, а камни разлетелись в радиусе 1 км.

Недалеко от горы расположена деревня Тошима, жители которой оказались в опасности. Им не рекомендовали приближаться к вулкану. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Правительство Испании объявило эту территорию зоной стихийного бедствия. Подобные меры позволят выделить финансовую помощь, направленную на преодоление последствий удара стихии