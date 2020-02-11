Японское Министерство обороны планирует разработать средства радиоэлектронной борьбы против запускаемых КНДР ракет.
Специалисты намерены при помощи мощного излучения нарушать обмен телеметрическими данными между ракетой и наземной базой, откуда её запустили.
На предварительные работы по созданию устройств в проекте госбюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 апреля) предполагается предоставить 3,8 млрд иен (около $35 млн). Получить результат планируется через пять лет,
Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
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