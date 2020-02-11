https://static.news.ru/photo/fc332d54-4d60-11ea-a6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: KCNA/Global Look Press

Японское Министерство обороны планирует разработать средства радиоэлектронной борьбы против запускаемых КНДР ракет.

Специалисты намерены при помощи мощного излучения нарушать обмен телеметрическими данными между ракетой и наземной базой, откуда её запустили.

На предварительные работы по созданию устройств в проекте госбюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 апреля) предполагается предоставить 3,8 млрд иен (около $35 млн). Получить результат планируется через пять лет, передаёт Sankei Shimbun.

Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.