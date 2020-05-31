В Таиланде ослабили карантинные ограничения

https://static.news.ru/photo/d6ccd39a-a3d1-11ea-b3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

В Таиланде с 1 июня ослабляют некоторые карантинные ограничения, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Прают Чан-очи.

Власти сократили длительность комендантского часа, он будет действовать ежедневно с 23:00 до 03:00. Школы и другие образовательные учреждения могут быть открыты, но лишь для того, чтобы педагоги готовились к возвращению учеников и проведению экзаменов, собраний и спортивных мероприятий.

Владельцы могут вновь открыть спортзалы, бьюти-клиники и тату-салоны. Желающие могут ходить в театры и кинотеатры, однако число зрителей в зале не должно превышать 200 человек, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, на территории королевства до 30 июня действует режим чрезвычайного положения. Запрет на прибытие в Таиланд международных рейсов сохранится также до конца июня.