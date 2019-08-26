https://static.news.ru/photo/50bde336-c8c4-11e9-8fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: khaosod.co.th

Житель провинции Удон Тхани в Таиланде может претендовать на звание одного из старейших людей планеты. Согласно документам, он родился в апреле 1891 года.

Долгожителя зовут Он Пханчомпху. Несмотря на то что он несколько месяцев назад отметил 128-й день рождения, мужчина находится в здравом уме, обладает хорошей памятью и способен передвигаться самостоятельно. Причины своего долголетия он видит в постоянных физических нагрузках и здоровой пище.

Мужчина живёт в деревне Монсомбун вместе с 70-летней супругой, семью детьми и 11 внуками, сообщает издание Khaosod .

Ранее News.ru писал, что самой старой жительницей Европы была признана французская монахиня Люсиль Рандон. В феврале ей исполнилось 115 лет.