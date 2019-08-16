https://static.news.ru/photo/20d780ac-c011-11e9-83ae-fa163e074e61_660.jpg Люсиль Рандон Фото: Wikimedia

Француженка Люсиль Рандон, сестра Андрэ, стала старейшей жительницей Европы. В феврале ей исполнилось 115 лет.

На свой день рождения она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освящённые четки, пишет РИА Новости , со ссылкой на местные СМИ.

В молодости Рандон работала гувернанткой в госпитале, а в дальнейшем стала монахиней. Сейчас она живёт в доме престарелых в Тулоне.

Я передвигаюсь только в инвалидном кресле и почти ничего не вижу. Моё ежедневное счастье — это возможность молиться, — рассказала сестра Андрэ.

Пожилую француженку регулярно навещает её племянник, а также 90-летний мужчина, у которого та была гувернанткой. По словам работников хосписа, монахиня любит шоколад и никогда не пропускает религиозные службы.

Звание старейшей жительницы Европы перешло к Рандон после смерти итальянки Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо. Как писал News.ru, та скончалась в июне в возрасте 116 лет.

Самой пожилой жительницей мира признана японка Канэ Танака, которая на год старже французской долгожительницы.