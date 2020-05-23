В Таиланде две недели подряд не фиксировали смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/628d07d0-9d81-11ea-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус отступает в Таиланде. По сообщению местных властей, за последние две недели медики не регистрировали ни одной смерти от COVID-19.

По данным Минздрава, последний раз в Таиланде смерть из-за коронавируса была зафиксирована 9 мая. Всего от инфекции скончались 56 человек, в том числе 1 россиянин. За минувшие сутки не выявили ни одного заразившегося. За всё время с начала пандемии выздоровел 2921 пациент. Тем временем 63 инфицированных остаются в медучреждениях, отмечает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что режим чрезвычайного положения, введённый в Таиланде из-за пандемии коронавируса, сохранится до конца июня. При этом правительство страны готовится к дальнейшему ослаблению ограничений. Торговые центры и универмаги вновь открылись в выходные после почти двух месяцев простоя.

Школы Таиланда остаются закрытыми, их планируют открыть в июле. Запрет на прибытие в страну международных рейсов будет действовать до 30 июня.